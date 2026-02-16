TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:44 San Marino Song Contest: ecco i primi 20 semifinalisti 18:49 Meloni a Niscemi promette aiuti dal governo 18:26 Furti in zona Boschetti: ancora in ospedale il ladro catturato 17:43 Psd e Pd firmano un importante protocollo d'intesa 17:07 Colpo nel caveau BSM: "cassette di sicurezza violate", la banca invia raccomandate agli intestatari
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Dell'Anna il trombettista dell'anima

GIRO DI BANDA di Daniele Cini tratto dal live del musicista Cesare Dell'Anna in anteprima al Galliera di Bologna presenti in sala regista e musicista

di Francesco Zingrillo
16 feb 2026

Il bandista d'arte Dell'Anna è un musicista e sperimentatore dell'anima meridionale di talento nato e cresciuto nel Salento dove il Mediterraneo incontra l'adriatico tra Puglia popolare e musica balcanica. Capobanda trombettista di una “musica nuova” nata nella tradizione. La chiamano “Nuova onda musicale e popolare” che contiene i suoni dell'emigrazione e il sud del paese. La sua idea di sperimentazione creativa è legata alla libertà della musica circense di piazza. Le arie operistiche si sposano a tarantelle, tammuriate e pizziche: il melodico e il melodrammatico esprimono la gioia del jazz partenopeo nei live di Cesare Dell'Anna.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura