EVENTI REGIONE Dell'Anna il trombettista dell'anima GIRO DI BANDA di Daniele Cini tratto dal live del musicista Cesare Dell'Anna in anteprima al Galliera di Bologna presenti in sala regista e musicista

Il bandista d'arte Dell'Anna è un musicista e sperimentatore dell'anima meridionale di talento nato e cresciuto nel Salento dove il Mediterraneo incontra l'adriatico tra Puglia popolare e musica balcanica. Capobanda trombettista di una “musica nuova” nata nella tradizione. La chiamano “Nuova onda musicale e popolare” che contiene i suoni dell'emigrazione e il sud del paese. La sua idea di sperimentazione creativa è legata alla libertà della musica circense di piazza. Le arie operistiche si sposano a tarantelle, tammuriate e pizziche: il melodico e il melodrammatico esprimono la gioia del jazz partenopeo nei live di Cesare Dell'Anna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: