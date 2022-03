OSCAR ANIMAZIONE Delle piaghe/pieghe d'amore 'animate' Il miglior corto animato da Oscar 2022 è IL TERGICRISTALLO di Mielgo-Sanchez sulla domanda: “Cos'è l'amore?”

“The Windshield Wiper” è proprio il tergicristallo che libera la visuale di chi guarda e rende lo sguardo momentaneamente più pulito. Libero di vedere meglio, cosa? COS'E' L'AMORE, che nelle piaghe/pieghe della vita traspare: annebbiato e bagnato, celato, appare. Dialoghi secchi e storie intrecciate (nel team di animatori il capo è Marco Regina di Matera), racconti che si sciolgono solo alla fine nella canzone di SOKO: ”We Might Be Dead by Tomorrow” (Dammi tutto il tuo amore/ perché per quanto ne sappiamo/ potremmo essere morti domani//). Nella sceneggiatura, un clochard scambia la sua donna per un manichino, due ragazzi si lasciano in spiaggia e una giovane si lancia da un grattacielo mentre due hipster (fricchettoni) indaffarati con il loro cellulare non si accorgono di esserci...



