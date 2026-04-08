Democrazia a rischio nell'era digitale: focus di Giovanni Boccia Artieri sul "disordine comunicativo"

L'intervista al sociologo Giovanni Boccia Artieri

Fake news, viralità e iperconnessione: viviamo in un vero e proprio “disordine comunicativo”, dove notizie false, parzialmente vere o manipolate si mescolano, mentre la fiducia cala e cresce il rischio di distorsioni anche tramite l’intelligenza artificiale. Il sociologo Giovanni Boccia Artieri, nel saggio “sfiduciati”, analizza la crisi delle democrazie nell’era digitale, in parte causata da una società resa fragile dalla continua esposizione mediatica. Ospite dell'Università di San Marino, ne ha parlato durante la lezione del professor Luca Gorgolini.

“Il tema è molto importante – spiega l'autore del libro - perché in realtà è cresciuta la sfiducia nei confronti dell'istituzione, della politica, dei corpi intermedi, delle tecnologie, dell'informazione. Quindi è un contesto che si è modificato anche a causa delle trasformazioni della comunicazione. Perché il web è uno degli elementi di trasformazione? Perché ha cambiato il modo di relazionarci gli uni agli altri attraverso dimensioni che sono sempre più piccole, di nicchia, meno pop, e che quindi riguardano meno la massa e più piccoli gruppi di persone che tendono a vivere all'interno di una comunicazione che è fatta di algoritmi. E gli algoritmi fondamentalmente fanno due cose: da una parte ci polarizzano, cioè esaltano quelle che sono le nostre appartenenze tribali, e dall'altra ci spingono verso quello a cui pensiamo già piuttosto che mostrarci le differenze. Quindi eradicano il nostro modo di pensare. Questo porta ad essere meno fiduciosi nei confronti delle altre persone. Riguarda i giovani esattamente come gli adulti, perché è una trasformazione comunicativa che riguarda fondamentalmente tutti noi”.

Ma come difendersi? “Parto dalle soluzioni più banali: imparare a prendersi tempo nella comunicazione. Noi oggi dipendiamo moltissimo da cose che sono lo scrolling, per esempio dei post, quindi scrollare continuamente i post, guardare le notifiche, sono tutti elementi tecnologici che sono spinti dalla piattaforma per tenerci più tempo lì. Prendersi tempo significa mettere della distanza fra noi e la reazione immediata, prendersi tempo di leggere, di commentare, di guardare, eventualmente anche di spegnere il cellulare o di non rispondere a una notifica. Le trasformazioni più strutturali passano invece dalla scuola e dall'educazione, cioè imparare a vivere emotivamente il contemporaneo anche nel digitale, anche nella comunicazione. Quindi serve proprio un'educazione emotiva alle emozioni, che è la reazione che ci scatenano di più la comunicazione oggi, una roba di pancia. Quindi imparare a gestire emotivamente, e quello solo un percorso educativo lo può fare.

Poi c'è il percorso che ha a che fare con le piattaforme, le big tech, le tecnologie. Noi sappiamo che oggi molti stati cominciano in qualche maniera ad osservare più da vicino quelle che sono aziende di mercato, che spesso noi trattiamo come se fossero pubbliche. Abbiamo comuni, città, politici che stanno su piattaforme private come se fossero uno spazio pubblico. Invece abbiamo bisogno di ricostruire nuovi spazi pubblici tecnologici, forse anche fatti dagli Stati, e prenderci più cura anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei controlli e dal punto di vista fondamentalmente delle policy della trasparenza di piattaforme che devono osservare meglio cosa succede all'interno, esserne consapevoli, raccontarcele e prendere dei provvedimenti”.







