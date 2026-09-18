ANTEPRIMA FILM Démoni o demòni (Daemon): dal teatro al web Il FRANKENSTEIN dei MOTUS alla XI edizione di IBRIDA FESTIVAL alla Fabbrica delle Candele di Forlì DAEMON in una serie di eventi curata da Vertov Project

La performance DAEMON è parte integrante del progetto multimediale e proteiforme della compagnia MOTUS tratto da FRANKENSTEIN di Mary Shelley. Il lavoro performativo si sviluppa all'interno della seconda giornata sulle Arti Intermediali forlivesi di Vertov. Nicolò-Casagrande dei riminesi Motus hanno concepito il lavoro come preludio al loro progetto cinematografico sull'opera di Shelley: la CREATURA da non-mostro benevolo si trasforma in un essere estraneo messo ai margini dalla società come soggetto-oggetto mostruoso, appunto. In scena l'atto di insurrezione della bestia disprezzata contro un mondo antropocentrico che di umano non ha più nulla, anzi, è il mostro ad assumerne l'umanità. DAEMON è l'epiteto della scrittrice rivolto alla creatura estrema e diversa...

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