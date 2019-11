CINECONCERTONE DEPECHE MODE: visti dai fan in multisala Oggi in riviera il concertone del gruppo inglese nello storico lungometraggio “SPIRIT IN THE FOREST” distribuito dalla Nexo Digital media partner Radio DEEJAY

La vera forza della musica per immagini e suoni in alta tecnologia dei DEPECHE, band inglese famosa per le esibizioni live, viene per la prima volta celebrata in tutta Italia con le proiezioni in sale cine per due interi giorni il 21 e 22 novembre. Il docufilm diretto dal mitico regista pop ANTON CORBIJN racconta il famoso GLOBAL SPIRIT TOUR conclusosi nel 2018 con 3mln di fan e 115 concerti in 2 anni. Visti dalla gente in storie personali a partire da Berlino protagonisti i musicisti in “una storia potente senza tempo” - dice DAVE GAHAN del gruppo storico. Le canzoni e i concerti influenzano la vita delle persone in tutto il mondo unendole positivamente per sempre - secondo MARTIN GORE compositore e musicista alla guida dei DEPECHE MODE.

