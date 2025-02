ARCHITETTURA Design: meno è meglio, anzi, di più “LE LINEE DELLA VITA” la storia della architettura moderna tedesca anni Trenta vista dalle donne distribuita da WANTED anche nelle sale d'autore italiane

LESS IS MORE: le linee guida dell'idea architettonica di Ludwig Mies van der Rohe sono tutte nella semplicità: meno è meglio, è di più: minimale cioè essenziale. Le figure femminili intorno... tra Germania e Stai Uniti lo confermano: progetti e oggetti in un universo umano famigliare. Il genio nell'arredamento e il design (la poltrona “Barcelona”) dipendono dalle donne che dettarono le scelte della sua intera vita senza mai comparire.

