PRIMA FILM Destini elettorali mediatici: votare conta ancora? ELECTION DAY, una commedia ironica sulla politica italiana, per la regia dell'autore sardo Giorgio Amato protagonista Angela Finocchiaro al cinema nel weekend

Il politicamente corretto deve passare sotto la gogna mediatica, e sopravvivere. La vicenda (tutta in una notte) di una donna progressista che cade sotto le armi di distruzione di massa dell'immagine pubblica e privata. L'agognata gloria elettorale si sgretola sotto i colpi di un giornalista e di un fidanzato della figlia ex pornodivo...

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