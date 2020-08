"...di Notte in Galleria": l'artista Patrizia Taddei protagonista, alla presenza del Segretario Belluzzi

"...di Notte in Galleria": l'artista Patrizia Taddei protagonista, alla presenza del Segretario Belluzzi.

Ieri sera, alla Galleria Nazionale San Marino, la lecture dell'artista Patrizia Taddei dedicata alle ricerche da lei compiute a partire dal 1969, quando si iscrisse all'Accademia delle Belle Arti di Urbino. Successivamente avrebbe dato vita a 7 lavori concettuali, di cui il secondo - “Andare via” - è oggi parte della Collezione del museo del Titano. Ad aprire l'evento – un appuntamento del programma “...di Notte in Galleria” - il saluto del Segretario di Stato Andrea Belluzzi. La Taddei ha poi mostrato attraverso foto documentative le proprie creazioni artistiche; in alcuni casi solo raccontate, poiché non più esistenti nella loro materialità.



