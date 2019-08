Dialogo francescano in mostra e in teatro al MEETING 2019

Si potrebbe dire IL SANTO, IL SULTANO E NOI, oggi. Impeto missionario e curiosità lungimirante di 2 persone gioiose di incontrarsi per conoscersi e capire... senza morire, più. Il santo e i suoi frati tornarono sani, salvi e felici, dalla loro crociata pacifica sul delta del Nilo a Damietta. Il nipote di Saladino d'origine curda (fiero e cortese) più ricco del desiderio di conoscenza anche per i suoi dall'altra parte del mondo diviso da 5 crociate giunte combattendo fino 1219.

Una mostra e uno spettacolo targati meeting con il contributo della Custodia di Terra Santa. Fonti scritte e iconografiche in esposizione a Rimini dalla Cattolica di Milano con il lavoro della docente di Storia medioevale e curatrice del lavoro MARIA PIA ALBERZONI. Cronache e agiografie, regole francescane nate allora buone ancora oggi per interagire con la società musulmana.

La visita del papa, che porta il nome di FRANCESCO, negli EMIRATI ARABI e in MAROCCO e soprattutto il progetto di accoglienza francescana “UN NOME E UN FUTURO” per i 2000 bambini nati dagli stupri dell'ISIS ad ALEPPO, ne sono la testimonianza in itinere.

fz