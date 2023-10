EMILIA ROMAGNA TEATRO "Dialogo" tra Ginzburg e Moretti I DIARI D'AMORE di Natalia Ginzburg per la Regia di Nanni Moretti appena ripubblicati da Einaudi all'Arena del Sole di Bologna coprodotto da ERT/Teatro Nazionale

Due atti quasi unici di Ginzburg (DIALOGO e PANNA E FRAGOLA in due parti) sull'amore borghese disarmonico e disfunzionale. Relazioni di coppia in “case sbagliate” come nella società 'matura': marcia... con l'occhio dell'ironia alla Moretti. “La penna leggera della scrittrice (TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA) in uno stile semplice e musicale” - dice l'attore Valerio Binasco. Un io che tace come nell'autobiografia scarna di LESSICO FAMIGLIARE (o in ECCE BOMBO).

