SERATA D'AUTORE RSM 'Diario' di Borgo: Moretti 'restaurato' con San Marino Cinema Il tour di CARO DIARIO in versione recuperata tocca anche Borgo Maggiore stasera alle 21 al Concordia grazie all'accordo tra Istituti Culturali e Cineteca di Bologna

Il Cinema Ritrovato ha puntato tutto sul laboratorio L'Immagine Ritrovata per recuperare CARO DIARIO, l'opera che valse a Moretti la miglior regia a Cannes nel 1994 (portando in scena se stesso come in un filmino amatoriale) cambiando, così, la storia del nostro cinema. In laboratorio il recupero in 4k dei fotogrammi dalla pellicola originale e risonorizzazioni in dolby. Lavoro finanziato dalla francese StudioCanal avvenuto direttamente alla Cineteca di Bologna.

Moretti e i collaboratori del tempo hanno supervisionato l'intera operazione anticipando l'anteprima bolognese. Ironia, comicità (in un ballo al bar di borgata inventa il karaoke...) e commozione (i luoghi del martirio di Pasolini). Rimane il fatto che in sella sua vespa dopo 26 anni è in restauro anche lui... ( si dice impressionato di essere invecchiato al cine) e nel 2019 a Cannes Clint Eastwood incontrandolo gli ha chiesto notizie, della vespa...

