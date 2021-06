Didattica e valore della diversità: “La straordinaria storia di Zero” presentata agli alunni di Domagnano Università e Scuola elementare insieme per un progetto educativo incentrato sulla favola che sta riscuotendo notevole successo dentro e fuori territorio

Se la buona riuscita di un libro si misura anche dalla positività del messaggio che trasmette, per “La straordinaria storia di Zero” indubbiamente un doppio successo. Copia dopo copia (in soli 14 giorni, in due librerie 186 quelle andate a ruba lo scorso dicembre come anteprima all'uscita), il libro di Chiara Giacomoni ha saputo conquistare lettori di tutte le età. Ma è dai bambini, principali destinatari, che arrivano le soddisfazioni più grandi. La favola è stata letta e spiegata agli alunni di terza della scuola elementare di Domagnano nell'ambito di un evento che si è tenuto all'aperto, organizzato dall'Università di San Marino in sinergia con il centro documentazione della Scuola Elementare.

Primo obiettivo: “preparare le menti dei più piccoli ad accogliere concetti matematici complessi”; per fare questo è stato realizzato “un prototipo di Zero, tridimensionale, proprio per dare forma a quello che nei libri di matematica resta soprattutto teoria”. Ma c'è di più: la storia di Zero insegna che la diversità è una risorsa per far emergere l'unicità di ognuno di noi. Zero viene cacciato dal gruppo perché diverso dagli altri numeri. Ma è dallo sconforto della sua solitudine che arriverà alla fine la consapevolezza di poter generare addirittura l'infinito. “Non vi fate mai mettere all'angolo da nessuno – esorta Chiara Giacomoni rivolgendosi ai bambini – perché nessuno è più importante di voi”.

[Banner_Google_ADS]



Entusiasta la risposta della platea, sempre attenta e curiosa di entrare in contatto, attraverso la logica e il gioco, con principi matematici e non. Scuola elementare e Università possono infatti dialogare proficuamente, con progetti educativi che come questo partono dalla didattica per poi arrivare allo sviluppo di tutte le potenzialità, fondamentali per un futuro percorso di studi e anche nella vita.

A tutti i bambini sono stati consegnati gadget e magliette-ricordo della giornata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: