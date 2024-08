EVENTO STREAMING Dieci giorni di trasgressione televisiva THE DECAMERON su Netflix la serie liberamente ispirata alle 100 novelle sulla peste nere trecentesca di Giovanni Boccaccio

Boccaccio apre così il suo DECAMERON della donna: “Lidia s'innamorò forte, tanto che né dì né notte che in altra parte che con lui aver poteva il pensiere”, e le sue 100 novelle gravitano intorno ad amore e morte: THE DECAMERON di Kathleen Jordan è comunque un gioco di classe imperniato sul binomio maschio-femmina contro le regole sociali. 10 giorni per 3 uomini e 7 donne in 100 raccontini boccacceschi diventano 8 episodi in una serie sulla peste pandemica del 1348 che tanto rimanda al COVID. Villa Santa dimora di trasgressione è il luogo in cui donna chiede uomo che “abbia bisogno di ricchezza che ricchezza abbia bisogno d'uomo”.

