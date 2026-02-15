TV LIVE ·
“DIECI – racconti da brividi”: Tony Margiotta presenta il suo libro horror

Presentazione attraverso un'esperienza teatrale immersiva per coinvolgere il pubblico in modo diretto

di Giacomo Barducci
15 feb 2026

Una performance dal vivo tra parola, musica e interpretazione scenica: così Tony Margiotta ha deciso di presentare il suo libro horror “DIECI”. I racconti sono stati portati sul palco attraverso interpretazioni recitate, trasformando la narrazione scritta in un’esperienza emotiva e sensoriale. L’autore è stato accompagnato nelle letture dall’attore sammarinese Ettore Pazzini, mentre la parte sonora è stata affidata a Roberto Macrelli e Cristian Cecchetti.

Il progetto è nato dall’idea di superare il concetto tradizionale di presentazione letteraria, trasformandola in un viaggio narrativo capace di coinvolgere il pubblico in modo diretto. Il libro raccoglie dieci racconti horror ambientati in contesti quotidiani e familiari, dove l’elemento disturbante nasce proprio dalla trasformazione dell’ordinario in qualcosa di inquietante e imprevedibile.




