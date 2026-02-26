“Dietro la tavola periodica”: all'aula magna Ferroni la presentazione ufficiale della traduzione italiana

La tavola periodica non è solo uno strumento fondamentale della chimica, ma è uno dei grandi traguardi della conoscenza umana. All'aula magna Lanfranco Ferroni la presentazione ufficiale a San Marino della traduzione in lingua italiana. La conferenza è un viaggio nella storia degli elementi che in due secoli di ricerca, scienziati e scienziate, hanno scoperto e classificato.

Nel suo saluto istituzionale, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti motivo di orgoglio per la Repubblica e un segnale concreto dell’impegno nella promozione della cultura scientifica e della lingua italiana.



"La tavola periodica è da 150 anni che si usa anche in italiano - spiega Matteo Guidotti, Consiglio Nazionale delle Ricerche - però il problema è che non vi era una traduzione univoca per molti elementi, sia nuovi ma anche quelli più vecchi. Tante piccole cose che abbiamo messo a posto una volta per tutte in collaborazione internazionale tra enti italiani, il Dipartimento di Cultura di San Marino e la Società Chimica Svizzera di lingua italiana".

I relatori hanno affrontato temi tra chimica, storia, arte ed etica, seguendo un unico filo conduttore: il sistema periodico degli elementi: "Partiamo dal discorso dei 118 elementi della tavola periodica - afferma - per poi rivedere sia la storia di ricercatori e ricercatrici, talvolta dimenticati, che stanno dietro alla scoperta di questi elementi".

Nel servizio l'intervista a Matteo Guidotti (Consiglio Nazionale delle Ricerche)










