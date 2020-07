Dimenticato: il fronte bellico bolognese

“The forgotten front. La resistenza a Bologna”

Documento speciale coprodotto (da Orso Rosso Film, Film Commission insieme a Comune e Cineteca di Bologna) e messo in streaming in pieno lockdown per celebrare il 25 aprile 2020, “IL FRONTE DIMENTICATO”, secondo la definizione del New York Times è un lavoro di Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani, che utilizza repertori degli eserciti alleati inediti e mai pubblicati oltre a immagini amatoriali del tempo di testimoni del passaggio cittadino del fronte bellico di liberazione. Opera originale e unica ha i crismi del film storico documentaristico e meriterebbe una programmazione cinematografica ufficiale nazionale ad esempio in sale d'autore, cineforum e d'assai. Un modo nuovo di raccontare la storia basato su interventi e collaborazioni di istituti e fondazioni ma con l'originalità di materiali girati e realizzati per storie famigliari e riprese (dai tetti o dai balconi di casa) da un punto di vista privato e amatoriale. Per questo unico e irripetibile perchè normale e contingente. Il docufilm dal vero diventa così archivio cittadino e testimonianza di vita. Il film dimostra che il materiale storico non è ancora stato completamente reperito o addirittura scoperto.

