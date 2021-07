INIZIATIVA LETTERARIA RSM Dipingere la scrittura di Pinocchio Per il Centenario della Cassa Rurale di Faetano in piazza del paese l'incontro tra arte e fiaba con LE AVVENTURE DI PINOCCHIO del Collodi reinterpretate a mano da Marcello Jori

Matita, penna e pennello dell'illustratore Iori, designer noto per le copertine e le scenografie, racconta ai sammarinesi grazie a Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino cosa significa dipingere la scrittura di Carlo Lorenzini detto Collodi autore di Pinocchio. Un libro ironico e costruito in origine dall'autore per far divertire e prendere in giro un certo mondo che il nostro fumettista e creativo ha trasposto in calligrafia e tinte multicolori. La presidente dell'Edizione Nazionale collodiana Daniela Marcheschi ha commentato l'operazione culturale e la novità letteraria insieme al gallerista modenese Emilio Mazzoli scopritore della Transavangiardia e di Basquiat estimatore del lavoro reinterpretativo di Marcello Jori presentato a Faetano. Una pubblicazione d'autore di pregio proposta anche da San Marino. Stasera il secondo appuntamento con IL SEGRETO DELLA CAVALLINA STORNA su Pascoli di Maurizio Garuti.

fz

