Diplomazia culturale, presentato alla Reggenza il volume di Luigi Angelini

A tema è la diplomazia culturale, nel valore aggiunto che può avere per San Marino, con un “significato identitario ancor più profondo – dice il Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini nel presentare l'opera di Luigi Angelini, Inviato Straordinario – in una Terra che misura la propria autorevolezza non sull'estensione territoriale, ma sulla forza delle idee e dei valori”. Il volume vuol essere un contributo alla riflessione strategica, sull'importanza di farsi sentire attraverso la cultura e offre, insieme, una proposta concreta:

“la proposta operativa – spiega Angelini - è quella di realizzare una rete di istituti di cultura sammarinese capillare nel mondo, che siano i terminali di questa strategia di comunicazione. E che, quindi, attraverso eventi, iniziative, mostre e attività facciano sentire la voce della Repubblica nel mondo; aiutino la Repubblica di San Marino a farsi conoscere con le innovazioni sociali, economiche, istituzionali che ha conosciuto negli ultimi decenni. E che quindi contribuiscano, mi auguro, alla diffusione della reputazione della Repubblica sullo scacchiere internazionale”.

Sottolineato, in questa direzione, il ruolo della rete diplomatica e consolare e le relazioni con la Direzione Affari Politici e Diplomatici degli Esteri, alla presenza dell'Ambasciatore Maria Alessandra Albertini. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, richiamano il valore della cultura come “perno strategico delle relazioni sociali, umane e internazionali – dicono – e la vocazione di San Marino alla diplomazia culturale. Una proposta, quella di creare una rete di Istituti permanenti di cultura nel mondo che “trasforma il sapere in un bene pubblico globale – aggiungono, con il plauso ad “ogni iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale come strumento di pace”.

Nel video, l'intervista a Luigi Angelini, Inviato Straordinario della Repubblica di San Marino







