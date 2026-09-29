EDITORIA Diplomazia culturale, presentato alla Reggenza il volume di Luigi Angelini “Istituti di cultura sammarinese all'estero. La voce della Repubblica nel mondo”, edito da Pazzini per la collana "San Marino nel Mondo", con il contributo di Robopac

A tema è la diplomazia culturale, nel valore aggiunto che può avere per San Marino, con un “significato identitario ancor più profondo – dice il Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini nel presentare l'opera di Luigi Angelini, Inviato Straordinario – in una Terra che misura la propria autorevolezza non sull'estensione territoriale, ma sulla forza delle idee e dei valori”. Il volume vuol essere un contributo alla riflessione strategica, sull'importanza di farsi sentire attraverso la cultura e offre, insieme, una proposta concreta:

“la proposta operativa – spiega Angelini - è quella di realizzare una rete di istituti di cultura sammarinese capillare nel mondo, che siano i terminali di questa strategia di comunicazione. E che, quindi, attraverso eventi, iniziative, mostre e attività facciano sentire la voce della Repubblica nel mondo; aiutino la Repubblica di San Marino a farsi conoscere con le innovazioni sociali, economiche, istituzionali che ha conosciuto negli ultimi decenni. E che quindi contribuiscano, mi auguro, alla diffusione della reputazione della Repubblica sullo scacchiere internazionale”.

Sottolineato, in questa direzione, il ruolo della rete diplomatica e consolare e le relazioni con la Direzione Affari Politici e Diplomatici degli Esteri, alla presenza dell'Ambasciatore Maria Alessandra Albertini. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, richiamano il valore della cultura come “perno strategico delle relazioni sociali, umane e internazionali – dicono – e la vocazione di San Marino alla diplomazia culturale. Una proposta, quella di creare una rete di Istituti permanenti di cultura nel mondo che “trasforma il sapere in un bene pubblico globale – aggiungono, con il plauso ad “ogni iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale come strumento di pace”.

Nel video, l'intervista a Luigi Angelini, Inviato Straordinario della Repubblica di San Marino

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