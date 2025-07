Diplomi alla Cava dei Balestrieri, festa per i maturandi

Alcune immagini della Cerimonia

Cerimonia di consegna dei diplomi di maturità alla Cava dei Balestrieri. Tutti promossi i 91 studenti, tra cui 14 con il punteggio massimo di 100, 7 dei quali hanno ottenuto la lode. Sono stati festeggiati dal corpo docente, famiglie e amici.

In apertura i ringraziamenti del Preside Esposito e del Segretario di Stato per l'Istruzione Lonfernini. Toccante da parte dei compagni il ricordo di Giada Penserini, la 16enne morta tre anni fa per le conseguenze di un tragico incidente stradale. “Grazie Giadina, - hanno detto - ovunque tu sia questo momento è anche tuo”.