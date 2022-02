EMILIA ROMAGNA TEATRI Dirigere è donna al Comunale di Bologna Oksana Lyniv, direttrice musicale del Comunale di Bologna, guida l'Orchestra felsinea nel concerto per archi tratto da Paganini e Bruckner all'Auditorium Manzoni

Un guida donna ai vertici della prestigiosa Fondazione lirico-sinfonica in Italia, OKSANA LYNIV, prima “direttrice” d'orchestra (è così vuole essere chiamata) del Teatro Comunale bolognese impegnata a dirigere opere e concerti per 3 stagioni. Unica (per ora) direttrice tra gli storici direttori felsinei del calibro di Celibidache, Chailly e Mariotti, sa di non essere “una quota rosa (una eccezione tra gli uomini) ma una scelta concorrenziale di qualità e professionalità”. La 43enne ucraina ha già diretto all'Opera di Parigi e guidato i Philharmoniker di Berlino. Figlia d'arte i genitori sono ambedue musicisti e coristi. Lei a 16 anni aveva già diretto una formazione accademica in Ucraina. Al suo secondo concerto bolognese porta in Auditorium la sua passione e formazione (apprezzata per la flessibilità e creatività) ben si adatta alla città più wagneriana d'Italia.

fz

