SPETTACOLI REGIONE (Dis)Accordi di jazz tzigano ACCORDI DISACCORDI per CROSSROADS 2026 il concerto della gipsy jazz band (manouche) unica tappa del tour regionale all'Oratorio dell'Annunziata a Solarolo di Ravenna

Chitarre (anche solista) e contrabbasso in un trio ritmico di jazz gitano che ricorda la passione MANOUCHE di Woody Allen alla stregua di Django Reinhardt: gipsy e hippie jazz, appunto. Richiamano all'italiana in modo originalissimo i GIPSY KINGS francesi d'origine tzigana. ACCORDI DISACCORDI sono insieme dal 2012 e stanno preparando il sesto album dopo “Decanter” del 2021 con influenze blues, progressive, funky, e non poco swing. Veterani di UMBRIA JAZZ hanno fatto oltre 2000 concerti dal vivo. La loro musica ha un sapore cinematografico e visivo. Il gruppo ha collaborato per le colonne sonore in vari film. Di Virgilio (solista) - Berlucchi (ritmica) - Scopesi (contrabbasso) passano agilmente dall'acustico all'elettrico mescolando stili e sonorità con sorprendente modernità senza tradire le loro radici “manouche” orientali, indiane, e mediterranee.

