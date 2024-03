Disagio giovanile, Poleggi: “Riscoprire il valore della famiglia”

Il malessere dei giovani al centro, alla ricerca delle cause, ma anche della via per aiutarli ad uscire dalla crisi. “Crisi esistenziale, psicologica, fisica” in una società che sta producendo “una generazione di malati” – dice Francesca Poleggi – nel chiedere amore per i nostri figli. Lo fa con un libro, di recente uscita, e lo porta all'evento organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Laicali di San Marino, presente anche il Vescovo, Monsignor Andrea Turazzi, insieme a Riccardo Venturini, esperto nel campo del disagio giovanile, individuando la chiave nel recupero del valore della famiglia.

“Dove c'è una famiglia fondata su un rapporto, un'unione stabile, di un uomo e una donna per sempre, nel matrimonio – spiega la Poleggi - tutti i problemi relativi al disagio giovanile vengono a essere diminuiti. Dobbiamo andare a riscoprire il valore fondante che non è necessariamente religioso. Al di là della religione, c'è la ragione naturale che ci fa capire - ed è banale quasi dirlo - che se un ragazzino è insieme con il padre e la madre, che veramente si danno l'un l'altro per lui, la famiglia diventa un trampolino di lancio per il futuro e diventa un paracadute nelle avversità. Gli dà quella solidità, quella forza, quella spina dorsale che poi li mette in grado di affrontare la vita a loro volta”.

Più tutele alla famiglia, ma anche la richiesta allo Stato di fare un passo indietro, rispettando l'autonomia dei corpi intermedi, rivendicando in primo luogo il diritto dei genitori alla libertà educativa sui figli.

Nel video, l'intervista a Francesca Romana Poleggi, Direttivo ProVita e Famiglia

