"Discesa libera": l'alzheimer, con ironia, al cinema

Una serata al cinema, con il film “Discesa Libera”, sulla consapevolezza dell'Alzheimer. L'ha organizzata al Teatro Concordia “Salute Attiva” in collaborazione l'Associazione Asspic e gli Istituti Culturali e il patrocinio delle Segreterie alla Cultura e alla Sanità. Nel mondo, secondo i dati Oms “oltre 55 milioni di persone convivono con la demenza, una delle principali cause di disabilità e non autosufficienza tra le persone anziane”. A San Marino, i soggetti affetti da disturbi neurocognitivi sono circa 500. In sala anche l'attore e regista del film, che racconta l'Alzheimer in chiave ironica. “L'idea iniziale del titolo – spiega Sandro Torella – era 'Caduta Libera': da un lato, l'attore che perde la sua dimensione sociale, dall'altro la caduta libera del malato d'alzheimer. Poi ho pensato che esiste una disciplina sciistica, la discesa libera, in cui c'è una caduta, però hai la possibilità di orientarti: la forza di gravità ti spinge in basso ma puoi gestirti. E quindi 'Discesa Libera' era il titolo giusto”.







