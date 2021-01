Disney-"Luca"-Pixar: un'estate italiana

"Luca"

Enrico Casarosa, già candidato all'Oscar per il corto LA LUNA, è un genovese cresciuto sulla costa ligure in una cittadina di mare che fa da ambientazione scenografica alla storia di LUCA. Una fiaba del Belpaese che racconta l'estate italianissima (soprattutto se vista da fuori...) tra scooter, gelati, pasta e frutti di mare. Chi trova un amico in questo caso cerca il tesoro nei fondali marini sotto le scogliere liguri dagli scorci coloratissimi (che sembrano le 5 Terre per fauna e flora marine). Luca incontra la vera amicizia che dall'infanzia spensierata lo segnerà per sempre. Tradizione e storia personale del regista italiano d'America che nella sua opera prende ispirazione da Calvino e dal genio di Cavandoli (il cartoonist bresciano del Garda, milanese d'adozione, papà de' "La Linea") con sullo sfondo Saint-Exupéry.

