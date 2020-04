#distantimauniti: la musica non si ferma con allievi e docenti Ims riuniti in una grande orchestra “virtuale” Momento di musica finalizzato alla raccolta fondi per la lotta al Coronavirus

L’Istituto Musicale Sammarinese presenta #distantimauniti, il nuovo video realizzato dagli allievi e dai docenti che suonano insieme in una grande orchestra “virtuale”, partecipando con il proprio strumento da casa. La singolare compagine orchestrale si è cimentata nell’esecuzione dell’Inno alla Gioia di Beethoven che simboleggia il sentimento di fratellanza universale che lega tutti gli uomini, un sentimento più che mai necessario nel momento di grave difficoltà che stiamo attraversando.

Da quando sono state chiuse le scuole, l’attività didattica dell’Istituto Musicale Sammarinese non si è mai interrotta; i docenti hanno continuato a stare vicini ai ragazzi e a seguirli quotidianamente con video lezioni on-line, registrazioni e altri mezzi. I docenti di Musicagiocando stanno realizzando inoltre una serie di video per i piccoli, con storie accompagnate dalla musica e divertenti video-tutorial per la realizzazione di strumenti musicali “home-made”.

I filmati raccolti sono stati montati in una clip che rappresenta al meglio lo spirito delle attività dell’IMS in questo momento di isolamento forzato: rimanere vicini ai ragazzi nonostante la lontananza e uniti nelle difficoltà grazie al potere salvifico e consolatorio della musica. Il video è stato realizzato da Emanuele Mussoni e l’arrangiamento musicale è stato curato da Marco Capicchioni. Il progetto ha visto la partecipazione e il sostegno della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, che ha concesso il suo Patrocinio all’iniziativa, e il video verrà pubblicato sul canale Youtube e sui canali social dell’Istituto.





