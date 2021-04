Diventare designer a San Marino: ultimi giorni per candidarsi alle selezioni dell’Università Tempo fino a giovedì 29 aprile per accedere al primo ciclo di colloqui del corso di laurea triennale: 120 i posti totali; 50 per la magistrale

Ultimi giorni per partecipare al primo ciclo di selezioni con cui i corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino individueranno i 170 studenti che entreranno a far parte dei programmi formativi dall’autunno prossimo: 120 per il percorso triennale, 50 per quello magistrale. Fino a giovedì 29 aprile è infatti possibile iscriversi ai colloqui motivazionali con cui lo staff del programma triennale discuterà interessi e attitudini con le potenziali matricole. Tempo fino al 3 maggio, invece, per accedere alla selezione magistrale, durante la quale verranno valutati, oltre al colloquio, curriculum e portfolio.



La Scuola di Design dell’Ateneo sammarinese, affermatasi da oltre quindici anni come una delle più quotate grazie a riconoscimenti come il Compasso d’Oro ADI. L’Ateneo si contraddistingue per il livello dei servizi che accompagnano gli iscritti, con esperienze internazionali e opportunità di stage e placement in realtà come Ferrari, Philips, Poltrona Frau, Unesco e Agenzia Aerospaziale Europea. Maggiori informazioni sul sito web design.unirsm.sm e su www.unirsm.sm.

