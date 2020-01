TRA SCUOLA E TEATRO RSM DIVERSiÀMOCI e pensiamoci su con un "Fiore azzurro" La rassegna teatrale rivolta alle scuole propone un testo per ragazzi della Compagnia Burambò con in scena un pupazzo

Matinée delle scuole al Concordia di Borgo Maggiore con la rassegna teatrale del progetto DIVERSIÀMOCI. “Teatro e Cittadinanza” porta le scolaresche in sala la mattina durante l'orario scolastico. 230 alunni delle elementari con i relativi docenti hanno partecipato allo spettacolo per ragazzi “IL FIORE AZZURRO”. Daria Paoletta della Compagnia Burambò mette in scena una storia della tradizione tzigana. La produzione ha vinto il premio INBOX VERDE 2017 con una menzione speciale. Un pupazzo e una voce narrante raccontano la diversità nel viaggio del cambiamento tra speranze e immaginazione. Dialogo tra le parti nel teatro di figura in “affabulazioni” di scena protagonista la strega MUMA PADURII. Rivolta ai piccoli per parlare ai grandi, la rappresentazione, è basata su un copione che prevede l'interazione con i piccoli e il pubblico in sala. IL FIORE AZZURRO, in fine, accompagna il giovane gitano tra i nostri ragazzi e ragazze in platea.

fz



