SAGRA MALATESTIANA Divulgare la donna all'opera FABIO SARTORELLI racconta i ruoli femminili in DONNE ALL'OPERA nella rassegna Parole per la Musica 2023 al Galli di Rimini per la 74^ Sagra Malatestiana

Il fascino del mondo operistico in un viaggio storico e musicale sull'universo donna guidato (e diretto) da Sartorelli musicologo, docente di storia al Conservatorio Verdi di Milano, e guida all'ascolto di balletto e opera all'Accademia de La Scala. Conoscere con l'ausilio di pianoforte e videoproiezioni. Indagare la figura femminile attraverso libretto e partitura nello sviluppo dell'opera con gli strumenti accademici e musicali adeguati a un esperto di fama mondiale che suona e fa cantare con assaggi pianistici in scena per divulgare la bellezza della musica lirica.

