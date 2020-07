DOC in Borgo vecchio: a Rimini l'arte del docu-film

“IL REALE”, Arti varie, in una serata a ingresso gratuito per 58 persone nello spazio itinerante regionale riminese al Borgo in contemporanea con Parma, capitale della cultura 2020. Giulia Giapponese filma i luoghi della RIVOLUZIONE SILENZIOSA dei CARRACCI (la bottega cinquecentesca di Annibale, Agostino e Ludovico nel loro collettivo artistico degli INCAMMINATI bolognese) vista da Marco Riccòmini in caffè letterari italiani e luoghi dell'arte nel mondo (Texas, Oxford e Roma). Le famose MACELLERIE e IL MANGIAFAGIOLI della Gallerie Colonna. Edoardo Gabbriellini attore del film OVOSODO di Virzì realizza un ritratto inedito di LINDSAY KEMP ultimo lavoro prima della morte del coreografo amico e ispiratore di David Bowie. La faccia intima del mimo danzatore che conosceva il mestiere della malinconia non senza ironia anche nella maturità artistica.

