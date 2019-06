Doc: “In the same boat” (siamo tutti sulla stessa barca...) al Tiberio

"In the same boat"

Siamo davvero tutti sulla stessa barca ma proprio tutti: viaggiamo insieme e siamo, spalla a spalla, imbarcati verso lo stesso viaggio nel mutamento radicale dell'umanità. Cambiamento d'epoca non più epocale e non soltanto legato alle nuove tecnologie o alla globalizzazione. Emigrazioni e grandi trasformazioni ci sopravanzano in un mondo senza lavoro (anche a causa della robotica e del progresso tecnico che non libera l'uomo ma lo sottopone a nuove schiavitù). BAUMAN sostiene che la vita non gravità più intorno alla produzione (dovremmo far rallentare la barca dando meno potenza ai motori); e noi saremo in grado di stare senza lavorare? MUJICA dice che senza un cambiamento di stili di vita, cosa ne faremo di ammassi enormi di merci? (c'è chi butta il superfluo e chi muore senza poterne mangiare i rifiuti). Possiamo cambiare rotta - secondo gli autori - essere sulla stessa barca può aiutare ad avere un REDDITO COMUNE UNIVERSALE.

