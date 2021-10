EMILIA ROMAGNA CREATIVA Doc in Tour: la scuola a casa A Bologna "l'esperienza dell'infanzia" nel lavoro sociale di Valentina Olivato stasera in biblioteca a Castel Bolognese

Documentari diretti da emiliano romagnoli che valorizzano la regione anche nei contenuti sociali come nel caso di THE CHILDHOOD EXPERIENCE sulla scelta di non andare a scuola praticando l'HOMESCHOOLING di gruppi famigliari diversi per linee educative verso i figli. La Olivato lavora nell'editoria scolastica e guarda ai bambini con l'affetto di una insegnante e di una madre. Ines, Miranda, Vinicio e Martino sono quattro bambini di Bologna che studiano e fanno lezione oltreché attività scolastica a casa cercando ogni giorno con l'ausilio di amici e genitori, a partire dalla loro cerchia, una identità originale anche con le difficoltà della pandemia.

