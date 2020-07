SPETTACOLI EMILIA ROMAGNA "Doc in Tour" per un'estate cine-romagnola Filmografia del reale anche in riviera arene e spazi pubblici comunali oltre alle rassegne regionali ospitano la 7^Arte a Rimini, Cesena, Santarcangelo e Ravenna

Supporto e interfaccia, informazioni da e con l'amministrazione locale. Logistica e accoglienza, ospitalità dalla rete degli operatori territoriali. Location e coproduzioni con professionalità il loco. Preferenza elettiva per produzioni cinematografiche e audiovisive emiliano-romagnole. Emilia Romagna Film Commission valorizza il patrimonio culturale e sociale del territorio promuovendo produzione audiovisive. Produzioni e opere vengono proposte durante l'estate in rassegne e circuiti d'essai FICE romagnoli e riminesi. l''edizione 2020 è in collaborazione con Fronte del Pubblico e Fondazione Cineteca Bologna. A Rimini tutto passa dalla storica sala Tiberio al Borgo San Giuliano capace di proporre una estate di cinema e arti visive in sicurezza e pace tra parco, palata e cittadella felliniana dei pescatori.

