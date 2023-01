“Documentando” due Fellini per uno

Federico affabulatore sapeva confondere anche il vissuto di famiglia con quello del fratello Riccardo al collegio dei preti “Carissimi” fanesi mentre il vero animalista e innamorato del circo era il secondogenito dei Fellini. La nipote Francesca Fabbri Fellini lo testimonia in “FELLINI MAGAZINE” ricordando lo zio “Riccardino” autore dei docufilm per la tv, LO ZOO FOLLE e QUEGLI ANIMALI DEGLI ITALIANI. Nati insieme ambedue partiti per Roma nel dopoguerra in cerca di gloria artistica hanno condiviso parte del percorso registico e di vita non senza difficoltà sempre con l'affetto fraterno che li distingueva come persone.