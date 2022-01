EVENTI EMILIA ROMAGNA 'Documentargirando': la storia del nostro documentario "DOCUMENTANDO" il primo Archivio documentaristico italiano nasce in Emilia Romagna dalla Associazione (D.E-R) Documentaristi in collaborazione con la regione

Sul web in piattaforma D.E-R. digitale (conservazione e visione gratuita) “DOC A CASA” con un click (file e link scaricabili) a rotazione tutti i docu-film e i lungometraggi (8 al giorno per settimana): la cultura documentaristica contro l'isolamento sociale e le regioni (le ragioni) da valorizzare. Una rete di film-maker e documentaristi nazionali e del territorio al servizio di tutti. DOCUMENTANDO.ORG nasce dall'evoluzione del catalogo consultabile DOCUMENTANDO.COM del 2006 con titoli unici mai visti prima fruibili dal pubblico. Un archivio in espansione con oltre 160 opere degli anni 2000 organizzate in 12 aree tematiche. Contenuti e documenti on demand visibili in streaming anche se fuori dal circuito commerciale. Fonte per studiosi, divulgatori e professionisti dei media. Un patrimonio filmico accompagnato da schede e trailer con la possibilità dei 'multiformato' per vecchi filmati anche obsoleti trasformabili in file.

