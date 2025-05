Documenti visivi: di pianura si nasce

Un ROAD MOVIE, così originale da custodire la bellezza di Venezia e lo spazio pieno senza orizzonte della pianura veneta, appunto. Viaggio esistenziale ed estetico: architettonico in amicizia e vino. Due vecchi di cuore alla deriva, Carlobianchi e Doriano, incontrano Giulio, uno studente con un'umanità fuori dal tempo: contemporaneo e antico insieme, in crisi esistenzialista come gli altri. La visione estetica scritta nella sceneggiatura deve tutto a CARLO SCARPA il più giapponese degli architetti veneti perché Venezia è Bisanzio e oriente di levante... e il Veneto è terra di mezzo con la Mitteleuropa per la gente che lo abita. I protagonisti stanno e vagano perché di pianura si nasce ma nel cuore lo si diventa. L'autore ha registrato tante piccole scene quotidiane come brevi appunti fotografici, scatti dell'anima, veneta, in ogni persona che passa, e passerà...