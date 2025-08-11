GRAND HOTEL DI RIMINI Dodici serate sold out per la Terrazza della Dolce Vita, dal 16 agosto su San Marino Rtv Seimila spettatori in totale, 55 ospiti: ora tutte le puntate andranno in onda sulla nostra rete

12 serate sold out, da tutto esaurito, comunica l'Apt Emilia-Romagna, per la “Terrazza della Dolce Vita”, il talk show di Simona Ventura e Giovanni Terzi, quest'anno alla sesta edizione. Numeri che certificano il successo ormai consolidato del format organizzato nei giardini del Grand Hotel di Rimini: oltre 6000 persone in totale, 55 ospiti, fino all'ultima serata, il 10 agosto.

E per chi si fosse perso qualche appuntamento, niente paura: dal 16 al 28 agosto (esclusa la serata del 26) tutte le puntate andranno in onda sulla San Marino Rtv, che quest'anno era media partner e che ha ripreso con le sue telecamere ogni serata condotta dalla coppia dell'estate riminese, Simona Ventura e Giovanni Terzi, che quest'anno non si sono certo risparmiati, tra balletti e performance, grazie anche agli artisti di Ballando con le stelle. Ma si è parlato anche di attualità, di politica, di spettacolo, di sicurezza stradale, di sanità, e di sicurezza. Molto apprezzate le interviste a Morgan, che con Mara Maionchi collegata telefonicamente, e la stessa Ventura, hanno ridato vita al trio del primo X Factor, ormai quasi vent'anni fa; a Ivan Cattaneo, ai Jalisse, mentre particolarmente toccanti sono state le testimonianze di Giovanni Galli, ex portiere della nazionale, e dei giornalisti Paola Di Caro e Luca Valdisserri, che hanno raccontato con sensibilità e tatto la tragica morte prematura dei propri figli, per incidente e omicidio stradale, dando vita da allora a progetti di sensibilizzazione e informazione.

Fino al 28 agosto nella sala Tonino Guerra del Grand Hotel resta la mostra “Alberto Sordi, maschera di un vitellone”, curata da Marco Dionisi Carducci, inaugurata da Simona Ventura, Giovanni Terzi e da Stefania Sandrelli e da Enrico Vanzina: dal 4 settembre l'esibizione sarà trasferita al terzo piano del Fellini Museum a Palazzina Valloni.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: