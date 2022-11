PRIMA VISIONE CIRCONDARIO "Dogville" Santarcangelo: notte africana al cine “QUESTA NOTTE PARLAMI DELL'AFRICA”, due donne in fuga tra Europa e Kenya con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta in cartellone al Supercinema di Santarcangelo

Girato tra Puglia e Kenya da Carolina Boco e Luca La Volpe tratto dal romanzo di Alessandra Soresina edito da Piemme parla d'Africa nell'incontro di due anime al femminile (Nuri, giovane afro-musulmana discriminata anche in casa, ed Emma, avvocato in crisi): donne in una associazione pro animali in aiuto alle popolazioni locali minacciate dal mercato dell'avorio e delle specie rare in estinzione. Il bisogno di libertà è delle protagoniste e degli animali del continente più depredato di sempre che si risolve in un'amicizia universale lontano dalle differenze e dalle discriminazioni di razza, religione e perché no, specie. QUESTA NOTTE PARLAMI DELL'AFRICA racconta il mal d'amore che è in tutte le cose incontrate o desiderate comunque vissute giorno per giorno in una sola nottata di bellezza africana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: