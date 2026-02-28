"Dom" è casa del cuore in bosniaco

La guerra di Bosnia di 30 anni fa con l'assedio di Sarajevo provocò lutti e separazioni dolorose. 66 bambini e bambine dall'orfanotrofio in fuga trovarono asilo a Rimini: DOM (casa in bosniaco) racconta il ritorno in patria di una di loro: MIRELA HODO sposata in Romagna, appunto. Il viaggio alla ricerca di se stessa come tanti profughi e rifugiati: migranti troppo spesso emarginati nella società causa le guerre senza fine e i conflitti locali divenuti planetari seppur spesso dimenticati. Documenti d'archivio e testimonianze del legame spezzato e mai sanato con l'origine del male profondo: la guerra.







