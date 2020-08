Domani arriva sul Titano il Canzoniere Grecanico Salentino

Per la rassegna Copertina, domani - vigilia di Ferragosto - un nuovo appuntamento in musica con il Canzoniere Grecanico Salentino al Campo Bruno Reffi. La serata si aprirà con la cena tematica, già sold out, per poi proseguire alle 21.30 con lo spettacolo musicale ad ingresso gratuito. Il Canzoniere Grecanico Salentino è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia. Reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre “pizzica tarantata rituale”, che aveva il potere di curare, attraverso musica, trance e danza, il morso della leggendaria Taranta.

Tra gli eventi che animano l'estate sammarinese in centro storico, vi ricordiamo anche il secondo appuntamento, in programma questa sera, della rassegna San Marino Goodbye. Sul palco di Campo Bruno Reffi, saliranno l'orchestra Francesca Mazzuccato ed Elena Cammarone dell’orchestra Castellina Pasi.