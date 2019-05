Domani ultimo atto in diretta su Rtv. San Marino torna in finale dopo 5 anni

Si è completato il quadro dei 26 paesi in gara con le loro canzoni nella finale dell'Eurovision Song Contest in programma domani sera a Tel Aviv. In questi 26 ci sono i cosiddetti 'big five' - Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania e Italia, che di diritto partecipano alla finale - e Israele, come paese vincitore della passata edizione. Mahmood scenderà sulla pedana al 22/o posto secondo l'ordine estratto a sorte.

San Marino Rtv trasmetterà in diretta Tv, Web e su Facebook la 64^ edizione. Dopo 5 anni, torna in finale anche la Repubblica con Serhat e la sua "Say Nanana" che si esibirà al 7° posto.

Appuntamento alle 21.00 con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo.

Si stima che almeno 200 milioni di spettatori vedranno domani sera la finale in cui sarà ospite la pop star Madonna.