Domenica a teatro: in scena "Sabbie Mobili" e “La vita è un Luna Park 3”

Teatro come potente mezzo di sensibilizzazione e consapevolezza. Ieri sera, all'Autitorium Little Tony di Serravalle, “Sabbie Mobili” per la regia di Fabrizio Raggi, ha portato in scena il dramma dell'Alzheimer vissuto in famiglia, con tutte le ricadute affettive sull'approccio alla malattia. Al centro una madre – Argenta – che sta perdendo la propria identità. Intorno a lei i due figli, Carlo e Leo, divisi sul suo destino. Ad aprire lo spettacolo l'intervento dell’Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale e di Susanna Guttmann, responsabile del reparto di Neurologia.

Cambio di scena: al Centro Sociale di Fiorentino risate assicurate con “La vita è un Luna Park 3”, del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Un'opera molto apprezzata, che nella sua terza edizione continua a giocare con gli alti e bassi della vita, momenti dolci ed amari, trattandoli con la solita ironia guascona ed irriverente, che tanto piace al pubblico. Momenti leggeri si alternano a quelli più intensi. E la risata, a volte amara, invita alla riflessione. Uno spettacolo coinvolgente, che – come dice Augusto Casali – ricorda un po' il cabaret. Ti fa tornare a casa con il cuore allegro ma anche con le sensazione che la vita, con i suoi giochi di specchi, i tunnel, e i saliscendi è, davvero, un Luna Park.

