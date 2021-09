Domenica al campo Bruno Reffi un concerto tributo ai Pink Floyd

Un viaggio nel tempo per riscoprire uno dei gruppi musicali più famosi del rock britannico: i Floyd Quartet, tribute band dei celeberrimi Pink Floyd, al campo Bruno Reffi riproporranno le più celebri canzoni canzoni del gruppo. Sul palco verrà eseguito lo spettacolo del video Live at Pompeii, riproponendo in maniera fedele e curata le musicalità che hanno caratterizzato la prima fase dei Pink Floyd. Per il quartetto esibirsi a San Marino è una grande soddisfazione, e un'occasione per mettere in scena, a loro dire, un grande spettacolo. Per assistere all'evento, patrocinato dalla Segreteria al Turismo, sarà necessario prenotarsi contattando il Music Store del Centro Atlante. Per la prima volta infatti, sottolinea il Segretario Federico Pedini amati, si è avviata una collaborazione con un'attività fuori dal centro storico, promuovendo anche le zone limitrofe.

[Banner_Google_ADS]



Nel video le interviste a Flavio Camorani, batterista, e Marco Bizzocchi, direttore Atlante shopping center

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: