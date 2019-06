Domenica, alle 20.30, in onda lo speciale "Le Torri Preziose di San Marino"

Speciale "Le Torri di San Marino" [Promo]

Domenica 16 giugno, alle 20.30, in onda lo Speciale “Le Torri Preziose di San Marino”, uno spettacolo nato da una iniziativa di Asdei e scritto da Sonia Grassi e Rossella Romagnoli. Un testo che ha come cornice la storia di Marino il tagliapietre, il primo perseguitato: si parte dal Santo fondatore per spaziare a tutto ciò che è diversità, sul palco gli attori hanno affermato il rispetto dovuto a ciascun appartenente al genere umano. Partendo dalle regole del teatro: il rispetto di ogni essere umano; l'assenza di giudizio; e il diritto, per ognuno, ad esprimere il proprio mondo interiore.