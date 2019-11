Domenica culturale a San Marino: dal teatro per i più piccoli alla Rassegna musicale d'autunno

Spettacoli a Serravalle e San Marino Città

Domenica culturale a San Marino, per tutte le età. A Serravalle spazio a “Piccoli Sguardi”, rassegna teatrale per bambini e famiglie. In scena lo spettacolo “Savoir Fair”, per la regia di Luciano Menotta. Interpretazione a tratti esilarante per Damiano Massaccesi che, sul palco, ha interpretato un improbabile latin lover alle prese con il sogno di trovare la donna della vita. Tra eccentriche azioni e disastrosi incidenti, prende spazio la ricerca dell'amore.

Dal teatro alla musica: nella Basilica del Santo, in Città, il quinto concerto, per tromba e organo, della Rassegna musicale d'autunno organizzata dalla Camerata del Titano. Un momento per riscoprire uno strumento definito “particolare e per certi versi unico”. L'organo Bazzani fu commissionato per la nuova basilica nella prima metà dell'800. Il programma ha proposto il duo di maestri Michele Santi ed Enrico Viccardi, per una performance musicale spirituale basata sulla musica di diversi autori, da Handel a Moretti, fino a Verdi.