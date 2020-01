"Domeniche nel Castello": al via la diciottesima edizione con l'"Aida" di Verdi

E' con l'Aida di Giuseppe Verdi, che nel pomeriggio, all'Auditorium Little Tony, ha preso il via la 18esima edizione delle “Domeniche nel Castello”. La manifestazione, organizzata dalla Biblioteca Popolare e dalla Banda di Serravalle – e tradizionalmente molto partecipata -, ha come obiettivo quello di avvicinare i cittadini alla musica lirica. Anche questa volta, a presentare e commentare i capolavori del melodramma italiano è Luciano Muccioli. Confermato pure il format, con la proiezione di un'opera, la spiegazione della trama, e l'ascolto dal vivo di alcuni brani eseguiti da cantanti lirici affermati. Ad accompagnarli al pianoforte, quest'anno, il Maestro Donatella Dorsi. Il prossimo appuntamento – domenica prossima – sarà con “Pagliacci”, di Ruggero Leoncavallo. L'ingresso è a offerta libera; quanto raccolto sarà devoluto in beneficenza.