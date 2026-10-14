Domingo, il premio e il ricordo di Tebaldi: "Vorrei venire a San Marino" A Ginevra la Fondazione gli conferisce il riconoscimento “I grandi della lirica”. Nel camerino riaffiora l’emozione di cantare con una diva, diventata poi un’amica.

Il primo nome nell’albo d’oro è quello di Plácido Domingo. A Ginevra, nella serata dedicata a Pavarotti, la Fondazione Renata Tebaldi gli assegna il premio “I grandi della lirica”. A consegnarlo è Marcello Beccari, ambasciatore di San Marino e presidente della Fondazione.

Amico di famiglia di Tebaldi, ricorda il calore con cui lei parlava di Domingo, fin dai loro anni al Metropolitan di New York, nel 1968 e 1969. Il riconoscimento, nato per omaggiare una carriera straordinaria, si trasforma quindi in un incontro intimo, fatto di affetto e memorie condivise. Perché dietro il nome di Tebaldi, per Domingo, c’è l’emozione di un giovane cantante che si trova accanto a una diva.

Nel camerino, il ricordo riaffiora con semplicità. “È stata un'emozione. Era una delle prime volte con una diva come lei. Perché cantavo con altri cantanti della mia scuola, più giovani. Ma quando ho visto che potevo cantare con lei, abbiamo fatto tante belle recite”. Dal palco alla vita: Tebaldi fu madrina di battesimo di uno dei suoi figli. E dal ricordo nasce un desiderio: venire a San Marino, dove Tebaldi scelse di trascorrere gli ultimi anni. Gli piacerebbe, confida. “Sarebbe un onore”, gli risponde la Fondazione, “tutto lo Stato la sta aspettando”.

Un'occasione per ritrovare, anche nei luoghi, il filo di un’amicizia.



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