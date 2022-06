VITA DELLA CHIESA Don Matteo presidente della gente Il vescovo Maria Zuppi è il nuovo presidente dei vescovi italiani e da cardinale guida la diocesi di Bologna attento alla persona e al popolo, oggi, 2 giugno della Repubblica, si rivolge con una lettera a tutti noi

Il lavoro prima di tutto. Aggiustare quel che non funziona perché nessuno sia più sfruttato. Così un messaggio di morte si trasforma in vita. Sua Eminenza l'arcivescovo si rivolge per lettera a te con tanto rispetto da darti del lei mentre lui si fa chiamare anche ora DON MATTEO. Da prete in bicicletta il vescovo di strada si commuove nel vedere chi mendica e si ferma, ogni volta tira il freno, mendicando lui stesso con lo sguardo di chi ama davvero. Lui lo sa che è il filo che tiene insieme il vestito ed è necessario cucirlo perché le stoffe reggano insieme. Lui si mette in ascolto (con fiducia e speranza, nel silenzio) e ci chiede di usare l'orecchio del cuore perché la vera legittima difesa sta nel combattimento allo stremo per la pace.

