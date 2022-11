Dona un libro alle scuole con #IoLeggoPerché L'iniziativa fino a domenica 13 novembre, il dono di un libro per arricchire le biblioteche scolastiche delle Scuole Medie

Un video per dire dove, che cosa, perché i ragazzi leggono, quali sensazioni traggono dalla lettura e, insieme, per sollecitare l'adesione all'iniziativa #Ioleggoperché - Doniamo un libro alle scuole. Perché il futuro dipende dalle biblioteche. Libreria riminese, Feltrinelli, Viale dei Ciliegi, i due punti Mondadori a Rimini, sono gli store dove comprare i libri - indicati dalla stessa scuola – e regalarli alle due biblioteche delle Medie di Serravalle e di Fonte dell'Ovo, lasciando dediche o messaggi. Perché il libro è un dono importante 197 libri donati lo scorso anno, per questa edizione già risultati sorprendenti. E c'è ancora tempo fino a domenica 13 novembre.

Approfondimento sull'iniziativa e il video integrale nella puntata di Closeup

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: